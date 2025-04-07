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Сегодня плановые отключения электричества затронут Астрахань и приволжское село

Сегодня плановые отключения электричества затронут Астрахань и приволжское село

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 7 апреля, отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани:   а также села Бирюковка (с 10:00 до 16:00) Приволжского района.

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