СК предъявил Буданову обвинения в терроризме

Глава украинской разведки Кирилл Буданов обвиняется в атаках дронов на регионы России.Кроме того, обвинения выдвинуты командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку, сообщили в Следственном комитете России.
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