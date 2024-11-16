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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Правоверного француза поставили перед непростым выбором: Аллах или айфон?

То есть думали, что поставили. На самом деле выбор оказался очень прост – телефон. Когда его спросили, мол, как же так, братан, ты ж мусульманин? А тот резонно заметил, мол, айфона у меня нет, а Аллах всегда со мной.

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