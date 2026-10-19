Деньги не сгорают, и выплаты не останавливаются только из-за того, что пенсионер не тратит средства Сам по себе факт длительного неиспользования пенсионером денежных средств и отсутствия оплаты покупок картой не является основанием для приостановления выплаты пенсии, сообщил "Газете.