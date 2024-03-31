Россияне потеряли интерес к доллару

Американский доллар, который во всем мире используется в качестве удобной валюты для расчетов между странами, давно перестал быть объединяющим началом — ему завидуют, он злит и раздражает не только противников США, но и союзников (вспомним требования Франции, а за ней еще 20 стран, обменять бумажные деньги на золото в 60-х годах прошлого века).
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