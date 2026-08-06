Бурляев: вместо предпоказов западного кино следует продвигать отечественное

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев («Справедливая Россия») выразил неодобрение по поводу практики теневого проката, при которой в российских кинотеатрах демонстрируются зарубежные фильмы.