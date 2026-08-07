Мценский горсовет не стал рассматривать новый порядок избрания мэра города

Мценские депутаты не стали менять порядок избрания главы города. Сегодня, 7 августа, депутаты Мценского горсовета на своём заседании решили не вносить изменения в Устав города, касающиеся нового порядка избрания мэра.
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