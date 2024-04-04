Путин открыл несколько объектов в российских регионах

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии объектов в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области, Севастополе, на Сахалине и в других регионах страны.
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