Google Cloud не работал 6 часов из-за сбоя «бесперебойного» электроснабжения

Google в своём блоге сообщила о сбое «бесперебойной» системы электроснабжения, питающей платформу Google Cloud, из-за чего возникли проблемы в работе облака в зоне доступности «us-east5-c», расположенной в Колумбусе, штат Огайо.
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