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Введение биометрии для иностранцев в России: первые шаги к цифровой безопасности

Введение биометрии для иностранцев в России: первые шаги к цифровой безопасности

Введение биометрии для иностранцев в России: первые шаги к цифровой безопасности Ольга ВайленкоС 1 декабря Россия начинает внедрение новой системы контроля за въездом иностранцев — сдачи биометрических данных.

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