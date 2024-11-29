Введение биометрии для иностранцев в России: первые шаги к цифровой безопасности Ольга ВайленкоС 1 декабря Россия начинает внедрение новой системы контроля за въездом иностранцев — сдачи биометрических данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии