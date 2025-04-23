На Смоленщине стартовала подготовка к летней оздоровительной кампании для школьников

Василий Анохин: «С каждым годом стараемся улучшать программы воспитания и досуга в лагерях, расширять возможности для спортивного и творческого развития детей» Смоленская область готовится к летней оздоровительной кампании для школьников.
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