Слова могут как повысить самооценку, так и опустить ее ниже плинтуса. Фото Midjourney «Потрясающе выглядишь», «Отлично выступил(-а) с проектом», «С тобой так интересно» — как приятно услышать что-то подобное! Настроение и самооценка сразу приподнимаются, уголки губ растягиваются в улыбке, появляется желание порадовать собеседника в ответ… В общем, всем хорошо от озвученной похвалы.
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