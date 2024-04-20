Слова могут как повысить самооценку, так и опустить ее ниже плинтуса. Фото Midjourney «Потрясающе выглядишь», «Отлично выступил(-а) с проектом», «С тобой так интересно» — как приятно услышать что-то подобное! Настроение и самооценка сразу приподнимаются, уголки губ растягиваются в улыбке, появляется желание порадовать собеседника в ответ… В общем, всем хорошо от озвученной похвалы.