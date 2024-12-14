"Очень опасно": Черное море аномально потеплело – чем это грозит

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Верхний слой Черного моря стал на 2 градуса теплее к смене сезонов, что очень опасно из-за рисков возникновения катастрофических атмосферных явлений при наступлении циклонов.
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