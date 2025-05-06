Двое погибших, один в тяжелом состоянии: на мотогонках в Англии произошла трагедия

Двое погибших, один в тяжелом состоянии: на мотогонках в Англии произошла трагедияСоцсетиДва гонщика погибли, еще один получил серьезные травмы в аварии на этапе британского чемпионата по мотогонкам в классе Супербайк.
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