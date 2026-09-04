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Царьград

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Прокуратура пресекла перевозку текстиля на 28 млн руб. в Смоленске

Прокуратура пресекла перевозку текстиля на 28 млн руб. в Смоленске

В апреле в Смоленской области пресечена перевозка текстиля на 28 млн рублей. Продукция из-за границы не имела маркировки, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

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