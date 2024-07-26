В МИД ФРГ назвали «невыносимым» отношение Белоруссии к немцу-террористу

Действия властей Белоруссии в связи с приговоренным к смертной казни немцем являются невыносимыми, заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 26 июля во время своей поездки в Гамбург.
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