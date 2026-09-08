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На Алтае автомобилистка получила перелом в ДТП, после чего скрылась с места аварии

На Алтае автомобилистка получила перелом в ДТП, после чего скрылась с места аварии

Позднее автоинспекторы разыскали женщину и установили, что она находится в состоянии алкогольного опьянения В Шебалинском районе Республики Алтай 27-летняя женщина без водительских прав попала в ДТП, после чего покинула место аварии и употребила алкоголь.

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