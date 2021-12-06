Юрий Селиванов: За двадцать лет до нового сорок первого года

Антагонизм между Западом и Россией по вопросу Украины и всего пространства бывшего СССР порожден самой экспансионистской природой западной антицивилизации и, вследствие этого, не имеет удовлетворительного для обеих сторон мирного разрешения Для того, чтобы в полной мере почувствовать разницу и увидеть дистанцию огромного размера между отношением России и Запада к украинской проблеме, вполне достаточно сравнить два сделанных сегодня заявления первых лиц внешней политики Москвы и Брюсселя.