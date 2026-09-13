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Судейский корпус АПЛ признал ошибку VAR при победном голе Холанда в дерби с «МЮ»

Судейский корпус АПЛ признал ошибку VAR при победном голе Холанда в дерби с «МЮ»

Организация Pro Ref, отвечающая за работу арбитров в английском футболе, признала ошибку системы VAR в эпизоде с победным голом Эрлинга Холанда в матче «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:1).

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