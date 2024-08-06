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Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие

Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие

Глава района уверен, что жители на долгие годы запомнят этот летний вечер В Саратовской области в городе Маркс отпраздновали новый асфальт на одной из улиц, сообщает в своем Telegram-канале глава Марксовского района Дмитрий Романов.

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