Новый асфальт отпраздновали в Саратовской области: парад, песни, танцы, чаепитие

Глава района уверен, что жители на долгие годы запомнят этот летний вечер В Саратовской области в городе Маркс отпраздновали новый асфальт на одной из улиц, сообщает в своем Telegram-канале глава Марксовского района Дмитрий Романов.
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