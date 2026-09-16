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Zero Hedge

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Kremlin Blasts Finland Joining French-Led Nuclear Deterrent Initiative: 'Real Risks'

Kremlin Blasts Finland Joining French-Led Nuclear Deterrent Initiative: 'Real Risks'

Kremlin Blasts Finland Joining French-Led Nuclear Deterrent Initiative: 'Real Risks' Russia's foreign ministry has issued key warnings to Western officials and nations on Tuesday.

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