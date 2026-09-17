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Политолог Киселев: многополярность резонирует с запросом молодежи на справедливость

Политолог Киселев: многополярность резонирует с запросом молодежи на справедливость

 © Константин Михальчевский/РИА Новости Международный фестиваль молодежи (МФМ), проходивший в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, собрал участников из 191 страны — впервые число зарубежных заявок превысило российские.

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