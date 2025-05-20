Тульская область поделилась опытом реабилитации бойцов СВО на конгрессе в Москве

На конгрессе Федерального медико-биологического агентства России, который проходит в Москве 19–20 мая, делегация Тульской области поделилась опытом реабилитации участников специальной военной операции (СВО).
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