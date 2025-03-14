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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Линч: «Джордан сказал: «Не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки»

На тренировке в университете Северной Каролины Майкл Джордан заставил игрока студенческой команды снять Air Jordans, так как он был недостаточно хорош для них.

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