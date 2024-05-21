Захарова: РФ разочарована итогами голосования в ООН по оружию в космосе

Документ был внесен Россией при соавторстве Китая, сообщает корреспондент УтроNews. В МИД России пояснили, что речь идет о проекте резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и космической безопасности.
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