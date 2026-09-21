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Случаев онлайн-мошенничества в Республике Алтай стало меньше на 17%

Случаев онлайн-мошенничества в Республике Алтай стало меньше на 17%

За шесть месяцев 2026 года случаев онлайн-мошенничества в Республике Алтай стало меньше на 17%. Об этом рассказал глава региона Андрей Турчак в ходе координационного совещания по правопорядку, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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