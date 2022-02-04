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«Уезжала с Европейского медицинского центра», — появились данные о слитом фото Заворотнюк

«Уезжала с Европейского медицинского центра», — появились данные о слитом фото Заворотнюк

Несколько дней назад в интернете был опубликован провокационный снимок с камер дорожного наблюдения, на котором в черном авто марки Mercedes изображены два человека, сильно похожие на фигуриста Петра Чернышева и его супругу Анастасию Заворотнюк.

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