«Уезжала с Европейского медицинского центра», — появились данные о слитом фото Заворотнюк

Несколько дней назад в интернете был опубликован провокационный снимок с камер дорожного наблюдения, на котором в черном авто марки Mercedes изображены два человека, сильно похожие на фигуриста Петра Чернышева и его супругу Анастасию Заворотнюк.
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