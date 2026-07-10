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Батарея на 5730 лет: Китай создал источник энергии нового поколения

Батарея на 5730 лет: Китай создал источник энергии нового поколения

Такая батарея не зарядит телефон, но переживет цивилизацииУченые из Северо-Западного педагогического университета Китая совместно с компанией Gansu Zhulong Technology разработали новое поколение* компактных ядерных батарей на основе углерода-14.

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