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Дуглас об 1:1 с «Локо»: «С такой игрой «Зениту» будет очень сложно добиться поставленных целей. Не хватило азарта и желания забить любой ценой» 

«Мы играли дома и, очевидно, не показали той игры высокого качества, к которой стремимся. С такой игрой будет очень сложно добиться наших целей, которые мы поставили в этом сезоне.

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