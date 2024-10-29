Запрет хиджабов в школах Владимирской области: журналист Ахмедова ответила центру мусульман Северного Кавказа

Известный журналист и член президентского совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала сообщение координационного центра мусульман Северного Кавказа, в котором выражено недовольство и обеспокоенность запретом на ношение религиозной одежды в школах Владимирской области.
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