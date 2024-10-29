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Запрет хиджабов в школах Владимирской области: журналист Ахмедова ответила центру мусульман Северного Кавказа

Запрет хиджабов в школах Владимирской области: журналист Ахмедова ответила центру мусульман Северного Кавказа

Известный журналист и член президентского совета по правам человека Марина Ахмедова прокомментировала сообщение координационного центра мусульман Северного Кавказа, в котором выражено недовольство и обеспокоенность запретом на ношение религиозной одежды в школах Владимирской области.

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Комментарии
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ЗЗ
Земфира Земфира
Поддерживаю! Школа должна быть школой и выпячивать религию не надо! Бог не простит, если в душе пусто, а на голове хиджаб.!
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12 час.
Игорь Васиков
Обычная правокация с этими хиджабами.
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11 час.

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