Дело Михалевича будет рассматривать Ленинский районный суд города Иваново

Ранее было установлено, что руководитель проекта «Арт-Вокзал» АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области», используя служебное положение, предоставлял индивидуальному предпринимателю преимущества при заключении договоров по оказанию услуг в рамках проведения фестиваля «Русское Рождество» в городе Шуя.
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