Дело Михалевича будет рассматривать Ленинский районный суд города Иваново

Ранее было установлено, что руководитель проекта «Арт-Вокзал» АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области», используя служебное положение, предоставлял индивидуальному предпринимателю преимущества при заключении договоров по оказанию услуг в рамках проведения фестиваля «Русское Рождество» в городе Шуя.