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ИЗВЕСТИЯ iz

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Боевик ВСУ рассказал про бесполезную подготовку перед отправкой на фронт

Боевик ВСУ рассказал про бесполезную подготовку перед отправкой на фронт

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин поговорил с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Данилой Подушко, состоявшем в 3-й отдельной штурмовой бригаде украинской армии, который рассказал про бесполезное обучение перед отправкой на фронт, а также про иностранных наставников.

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