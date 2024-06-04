Боевик ВСУ рассказал про бесполезную подготовку перед отправкой на фронт

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин поговорил с боевиком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Данилой Подушко, состоявшем в 3-й отдельной штурмовой бригаде украинской армии, который рассказал про бесполезное обучение перед отправкой на фронт, а также про иностранных наставников.
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