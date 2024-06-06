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Спички - не игрушка

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Антисоветские штампы агитпропа Перестройки вновь пошли в ход

Антисоветские штампы агитпропа Перестройки вновь пошли в ход

Историк Александр Дюков поведал, как капиталистическая Финляндия в 60-е годы ХХ века «Политбюро облапошивала», и задался риторическим вопросом: «Страшно даже подумать, сколько всего высасывали под тем же соусом братские социалистические страны» Словно «Огонек» Коротича вновь открыл.

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