Антисоветские штампы агитпропа Перестройки вновь пошли в ход

Историк Александр Дюков поведал, как капиталистическая Финляндия в 60-е годы ХХ века «Политбюро облапошивала», и задался риторическим вопросом: «Страшно даже подумать, сколько всего высасывали под тем же соусом братские социалистические страны» Словно «Огонек» Коротича вновь открыл.