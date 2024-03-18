На Славянском НПЗ сообщили о принятых мерах по ликвидации последствий атаки

Специалисты Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае приступили к оценке ущерба, который был нанесен в результате атак украинских БПЛА, сообщил руководитель службы безопасности НПЗ Эдуард Труднев.
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