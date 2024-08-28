Сенатор Пушков: ужин с Макроном объясняет нелогичный визит Дурова в Париж

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что приглашение от Эммануэля Макрона на ужин объясняет "абсолютно нелогичный визит" Павла Дурова во Францию.
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