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Сенатор Пушков: ужин с Макроном объясняет нелогичный визит Дурова в Париж

Сенатор Пушков: ужин с Макроном объясняет нелогичный визит Дурова в Париж

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что приглашение от Эммануэля Макрона на ужин объясняет "абсолютно нелогичный визит" Павла Дурова во Францию.

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Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Это очень хорошо иллюстрирует &quot;еуропЕйские ценности&quot;!
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