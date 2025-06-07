⚽️ Связь футбольных поколений — в касании мяча! 12 июня, в День России, на центральном стадионе Симферополя состоится товарищеский матч сборных Крыма и Донецкой Народной Республики.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚽️ Связь футбольных поколений — в касании мяча! 12 июня, в День России, на центральном стадионе Симферополя состоится товарищеский матч сборных Крыма и Донецкой Народной Республики.