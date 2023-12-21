Туристы активно бронируют отели Абхазии на лето 2024 года

Туристы активно бронируют проживание в отелях Абхазии на предстоящее лето. Повышенный интерес к этому направлению объясняется нехваткой качественных гостиниц, что заставляет заблаговременно заботиться о размещении на курорте.
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