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Кактус путешественник

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Туристы активно бронируют отели Абхазии на лето 2024 года

Туристы активно бронируют проживание в отелях Абхазии на предстоящее лето. Повышенный интерес к этому направлению объясняется нехваткой качественных гостиниц, что заставляет заблаговременно заботиться о размещении на курорте.

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