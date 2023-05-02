Царьград

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Пассажиров возмутило пренебрежительное отношение сотрудников екатеринбургского аэропорта к багажу

Пассажиров возмутило пренебрежительное отношение сотрудников екатеринбургского аэропорта к багажу

Прилетевшие из ОАЭ туристы пожаловались, что чемоданы вывалили кучей на пол. Транспортная прокуратура начала проверкуВ Екатеринбурге Свердловская транспортная прокуратура начала расследование по поводу инцидента с багажом в аэропорту Кольцово.

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