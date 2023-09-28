В Астрахани два юных автоугонщика накатали себе срок на чужом авто

В полицию обратился житель астраханец с сообщением о хищении легкового автомобиля ВАЗ 21074. Практически одновременно в отдел полиции поступило заявление от соседа потерпевшего о краже аккумулятора из принадлежащей ему мащины.
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