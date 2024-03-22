Вымогал деньги из мести: трудный подросток разрядил обойму в обидчика в Нижнем Тагиле

На Урале задержали 17-летнего юношу, который восемь раз выстрелил из пистолета в знакомого.В Свердловской области 17-летний подросток расстрелял из травматического пистолета парня, который оскорбил его друга.
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