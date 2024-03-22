Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Да уж сразу атомной бомбой, а то ракетой мелковато ....В "Крокусе" были ...
  • Людмила
    Что царьград , что Михайлов тупизна так и прёт, детский лепет однако несут...иногда лучше молчать, чем говорить, язык...Кто стоит за тера...
  • Елена Бреслова
    вот она политика Путина по миграм: пока детишки толпой забивают русских, их папашки расстреливают "Крокус", а организ...В "Крокусе" были ...

Вымогал деньги из мести: трудный подросток разрядил обойму в обидчика в Нижнем Тагиле

Вымогал деньги из мести: трудный подросток разрядил обойму в обидчика в Нижнем Тагиле

На Урале задержали 17-летнего юношу, который восемь раз выстрелил из пистолета в знакомого.В Свердловской области 17-летний подросток расстрелял из травматического пистолета парня, который оскорбил его друга.

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