Роботакси снижает кадровый дефицит

«Яндекс» начал испытания нового роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7 в Москве. Машины работают в районах, включенных в экспериментальный правовой режим, а после завершения проверок компания планирует использовать их вместе с автономными Hyundai Sonata.
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