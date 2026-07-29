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Царьград

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Роботакси снижает кадровый дефицит

Роботакси снижает кадровый дефицит

«Яндекс» начал испытания нового роботакси на базе кроссовера Kaiyi X7 в Москве. Машины работают в районах, включенных в экспериментальный правовой режим, а после завершения проверок компания планирует использовать их вместе с автономными Hyundai Sonata.

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