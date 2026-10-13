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Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах

Силы ПВО сбили под Москвой 65 БПЛА, сотни — на дальних подступах

Силы ПВО в ходе отражения ночной атаки сбили под Москвой 65 украинских беспилотников и более 400 — на дальних подступах к столице.

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