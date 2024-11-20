Россия якобы эскалировала конфликт, изменив доктрину своей собственной безопасности. С таким заявлением выступил в кулуарах саммита G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон, ранее поддержавший удары вглубь РФ западными ракетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии