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«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

«Призываю к разуму»: Макрон напуган новой ядерной доктриной РФ

Россия якобы эскалировала конфликт, изменив доктрину своей собственной безопасности. С таким заявлением выступил в кулуарах саммита G20 в Бразилии президент Франции Эммануэль Макрон, ранее поддержавший удары вглубь РФ западными ракетами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Марина Плосконос
Этих п....ов давно призывают к разуму, но воз всё ныне там. Терпение не бесконечно.
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15 час.
в
вера
говнюк
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13 час.
МАКСИМ
долбоеб
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