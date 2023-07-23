Аргументы недели

98 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Смолянинов
    Она как и все правители стран ЕС тупо выполняет все приказы от Вашингтонского обкома.Премьер Италии Ме...
  • лина любимцева
    ДА МНОГО ВОПРОСОВ... Почему  "то" не делается; почему "сё" не делается...Зампред Совбеза М...
  • Татьяна Хмеленина
    давно пора выйти из ВОЗ   а голикову судить  за развал медицины. в платных лижь бы деньги выкачать   а  в  гос. вообщ...Петр Толстой счит...

Эксперт Богомолова: духовное развитие играет важную роль в формировании человеком своих убеждений

Во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru исполнительница буддийских мантр Лея Богомолова рассказала о важности стремления к духовному развитию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх