Потери ВСУ за сутки составили до 70 бойцов, об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области.