ФСБ: на жителя Комсомольска-на-Амуре завели дело из-за перевода криптовалюты ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудили уголовное дело о государственной измене против жителя Комсомольска-на-Амуре из-за того, что он осуществил перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ).