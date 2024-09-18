ФСБ: на жителя Комсомольска-на-Амуре завели дело из-за перевода криптовалюты ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России возбудили уголовное дело о государственной измене против жителя Комсомольска-на-Амуре из-за того, что он осуществил перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии