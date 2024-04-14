В Израиле сообщили, что движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в Газе

Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и разведывательного управления "Моссад" заявила, что движение ХАМАС отклонило предложение о перемирии в секторе Газе, выдвинутое ранее на прошлой неделе в рамках переговоров в Каире (Египет).
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