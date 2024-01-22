Во Владивостоке судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом

Судоходная бухта Золотой Рог, расположенная во Владивостоке, частично покрылась льдом. Причиной послужили длительные морозы и понижение температуры воздуха в городе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет).