В Госдуме рассмотрят проект по борьбе с телефонным мошенничеством

Это должно помочь оперативнее выявлять злоумышленников Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил проект по борьбе с телефонным мошенничеством в профильный комитет по информационной политике.
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