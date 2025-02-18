Экс-шеф маркетинга «Фонбета»: «У букмекеров нет задачи затягивать молодую аудиторию. Подростки видят рекламу БК, как они видят сигареты и алкоголь в магазине»

Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич высказалась о влиянии букмекеров на молодую аудиторию. – Как ты относишься к мнению, что букмекеры рекламой затягивают молодую аудиторию – те, кто с детства смотрят спорт, постоянно видят рекламу букмекеров и к 18 годам готовы идти ставить? – Мне кажется, что у букмекеров нет такой задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»
- Воспитанник «Зенита» Симонян о Китае: «Страна развивается, Шанхай – потрясающий город. Удивили китайцы, они могут издавать всякие звуки ртом и носом при других. Это отвращает немного»
- На финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!
Свежие комментарии