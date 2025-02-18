Экс-шеф маркетинга «Фонбета»: «У букмекеров нет задачи затягивать молодую аудиторию. Подростки видят рекламу БК, как они видят сигареты и алкоголь в магазине»

Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Алина Якиревич высказалась о влиянии букмекеров на молодую аудиторию. – Как ты относишься к мнению, что букмекеры рекламой затягивают молодую аудиторию – те, кто с детства смотрят спорт, постоянно видят рекламу букмекеров и к 18 годам готовы идти ставить? – Мне кажется, что у букмекеров нет такой задачи.